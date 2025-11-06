Чому Україна відстала від Молдови у питанні вступу в ЄС та скільки років треба на реформи

Звіт ЄС про розширення 2025 року, несподівано схвальний щодо України, став підставою для маси позитивних заяв з боку українських політиків та посадовців.

Але позитивні емоції, що виникли в офіційного Києва – оманливі.

Насправді звіт мав би стати для України сигналом тривоги, бо серед чотирьох держав-кандидатів, які реально, а не лише на словах, претендують на вступ до ЄС, ми у хвості.

Натомість звіт офіційно вивів "у топ" Молдову, яка за останній рік показала неймовірні результати і різко обігнала Україну.

Докладніше про позиції держав-кандидатів на шляху до членства в ЄС, в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Позаду Молдови і не лише: хто обігнав Україну на шляху до ЄС. Рейтинг євроінтеграції. Далі – стислий її виклад.

Серед країн, які залишаються у пакеті розширення, але не мають реального шансу на вступ в осяжному майбутньому, це – Туреччина, Боснія і Косово.

А від 2024 року до аутсайдерів додалася Грузія, влада якої остаточно обрала проросійський та антидемократичний шлях розвитку.

Сенсацією цього року стало те, що коло аутсайдерів розширилося.

Звіт Єврокомісія викреслив з переліку перспективних кандидатів ще дві держави: це Сербія та Північна Македонія. В обох країнах влада не готова до продовження демократичних реформ, а у Сербії ЄК констатувала початок їхнього відкату. За цих обставин для ЄС вже не має значення те, що деякі економічні показники цих країн є високими (а Сербія донедавна була навіть лідером розширення).

В Брюсселі публічно кажуть, що серед держав-кандидатів на членство в ЄС лишилася тільки четвірка лідерів – Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна.

Показник Молдови – друга сенсація звіту.

У той час як у Києві тішилися через "особистий рекорд" України у звіті-2025, Молдова показала ту швидкість реформ, яка реально необхідна для вступу. Її прогрес за рік більш ніж уп’ятеро перевищує український: Молдова отримала 13 додаткових балів за рік.

Цього року Київ отримав від ЄС "рекордно успішний" звіт, але на практиці ми маємо зростання лише на 2,5 бала сумарно за усіма переговорними главами. Щоб отримати усюди як мінімум по 4 бали, нам треба ще 54 бали сумарно.

За нинішніх темпів – це ще 22 роки!

Останніми місяцями у Брюсселі дедалі частіше лунає теза про нове тріо, до якого включають Чорногорію, Албанію та Молдову. Тобто без України. Це обурює Київ та дружні до нас столиці, але факт таких розмов вже навіть і не заперечують.

На жаль, нинішній звіт про розширення Євросоюзу, попри його "позитивність" для України, дає додатковий ґрунт для цього. Логіка проста: немає реформ – не буде вступу. І те, що Київ чує від посадовців ЄС підбадьорливі запевнення у тому, що вони "вражені тим, як Україна проводить реформи під час війни", не має вводити в оману. Реальна оцінка темпу реформ у звіті Єврокомісії є справжнім сигналом тривоги.

І якщо Україна буде рухатися тим темпом, що і зараз, то ми просто безнадійно відстанемо, і зв’язка з Молдовою, де відбулися вибори і є добрі умови для нарощування темпу реформ, розірветься природним чином.

Єдиний шанс для України уникнути цього і, в ідеалі, долучитися до наступної хвилі розширення – реальне відновлення реформ.

Настав час зрозуміти, що ми підходимо до історичної розвилки, що визначатиме майбутнє України. І що ЄС свідомий щодо усіх проблем із реформами, навіть коли не наголошує на них публічно.

Звіт про розширення 2025 року наочно підтверджує обидві ці тези.

