Какое место заняла Украина в рейтинге евроинтеграции и кто расширил круг аутсайдеров

Отчет ЕС о расширении 2025 года, неожиданно благоприятный в отношении Украины, стал основанием для массы позитивных заявлений со стороны украинских политиков и чиновников.

Но положительные эмоции, возникшие у официального Киева, обманчивы.

На самом деле отчет должен был стать для Украины сигналом тревоги, потому что среди четырех государств-кандидатов, которые реально, а не только на словах, претендуют на вступление в ЕС, мы в хвосте.

Вместо этого отчет официально вывел "в топ" Молдову, которая за последний год показала невероятные результаты и резко обогнала Украину.

Подробнее о позициях государств-кандидатов на пути к членству в ЕС – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Позади Молдовы и не только: кто обогнал Украину на пути в ЕС. Рейтинг евроинтеграции. Далее – краткое изложение.

Среди стран, которые остаются в пакете расширения, но не имеют реальных шансов на вступление в обозримом будущем, это – Турция, Босния и Косово.

А с 2024 года к аутсайдерам добавилась Грузия, власть которой окончательно выбрала пророссийский и антидемократический путь развития.

Сенсацией этого года стало то, что круг аутсайдеров расширился.

Еврокомиссия исключила из списка перспективных кандидатов еще два государства: это Сербия и Северная Македония. В обеих странах власти не готовы к продолжению демократических реформ, а в Сербии ЕК констатировала начало их отката. В этих условиях для ЕС уже не имеет значения, что некоторые экономические показатели этих стран высоки (а Сербия до недавнего времени была даже лидером расширения).

В Брюсселе публично говорят, что среди государств-кандидатов на членство в ЕС осталась только четверка лидеров – Черногория, Албания, Молдова и Украина.

Показатель Молдовы – вторая сенсация отчета.

В то время как в Киеве радовались "личному рекорду" Украины в отчете-2025, Молдова показала ту скорость реформ, которая реально необходима для вступления. Ее прогресс за год более чем в пять раз превышает украинский: Молдова получила 13 дополнительных баллов за год.

В этом году Киев получил от ЕС "рекордно успешный" отчет, но на практике мы имеем рост лишь на 2,5 балла суммарно по всем переговорным главам. Чтобы получить везде как минимум по 4 балла, нам нужно еще 54 балла суммарно.

При нынешних темпах – это еще 22 года!

В последние месяцы в Брюсселе все чаще звучит тезис о новом трио, в которое включают Черногорию, Албанию и Молдову. То есть без Украины. Это возмущает Киев и дружественные нам столицы, но факт таких разговоров уже даже не отрицают.

К сожалению, нынешний отчет о расширении Евросоюза, несмотря на его "позитивность" для Украины, дает дополнительный повод для этого. Логика проста: нет реформ – не будет вступления. И то, что Киев слышит от чиновников ЕС ободряющие заверения в том, что они "впечатлены тем, как Украина проводит реформы во время войны", не должно вводить в заблуждение. Реальная оценка темпа реформ в отчете Еврокомиссии является настоящим сигналом тревоги.

И если Украина будет двигаться тем же темпом, что и сейчас, то мы просто безнадежно отстанем, и связь с Молдовой, где прошли выборы и есть хорошие условия для наращивания темпа реформ, разорвется естественным образом.

Единственный шанс для Украины избежать этого и, в идеале, присоединиться к следующей волне расширения – реальное возобновление реформ.

Пришло время понять, что мы подходим к исторической развилке, которая определит будущее Украины. И что ЕС осознает все проблемы с реформами, даже если не подчеркивает их публично.

Отчет о расширении 2025 года наглядно подтверждает обе эти тезисы.

