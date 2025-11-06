Естонія приєднується до керівного комітету Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Естонія приєднується до керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

"Сьогодні уряд Естонії ухвалив проєкт про приєднання Естонії до керівного комітету Спецтрибуналу Ради Європи щодо злочину агресії проти України. Це важливий крок до того, щоб трибунал почав роботу", – повідомив міністр.

Today, @EstonianGovt passed a bill for Estonia to join the management committee of the @coe special tribunal for the crime of aggression against Ukraine 🇺🇦.



This marks a major step forward in getting the tribunal up and running, and Estonia is ready to contribute in every way we… – Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 6, 2025

Він закликав до якнайшвидшого запуску трибуналу, щоб Росія не уникла відповідальності за злочини.

Нагадаємо, угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту президента Володимира Зеленського в цю організацію.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.