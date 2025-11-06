Ukraine 1st Прогресивний захід
Эстония присоединяется к руководящему комитету Спецтрибунала по агрессии РФ

Новости — Четверг, 6 ноября 2025, 13:31 — Мария Емец

Эстония присоединяется к руководящему комитету спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

"Сегодня правительство Эстонии приняло проект о присоединении Эстонии к руководящему комитету Спецтрибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины. Это важный шаг к тому, чтобы трибунал начал работу", – сообщил министр. 

Он призвал к скорейшему запуску трибунала, чтобы Россия не избежала ответственности за преступления.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства страны, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".

