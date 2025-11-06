Эстония присоединяется к руководящему комитету Спецтрибунала по агрессии РФ

Эстония присоединяется к руководящему комитету спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

"Сегодня правительство Эстонии приняло проект о присоединении Эстонии к руководящему комитету Спецтрибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины. Это важный шаг к тому, чтобы трибунал начал работу", – сообщил министр.

Today, @EstonianGovt passed a bill for Estonia to join the management committee of the @coe special tribunal for the crime of aggression against Ukraine 🇺🇦.



This marks a major step forward in getting the tribunal up and running, and Estonia is ready to contribute in every way we… – Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 6, 2025

Он призвал к скорейшему запуску трибунала, чтобы Россия не избежала ответственности за преступления.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства страны, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

