Опрос: в Германии растет "привыкание" к праворадикальным идеям

Большинство граждан Германии обеспокоены усилением правого экстремизма, однако исследователи предупреждают об "эффекте привыкания" к таким взглядам.

Об этом говорится в новом опросе Mitte Study, проведенном Билефельдским университетом совместно с Фондом Фридриха Эберта, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, более 15% респондентов полностью или преимущественно согласны с утверждением, что страной должен руководить "сильный лидер, который правит твердой рукой".

Еще 10% респондентов поддерживают это частично, тогда как около трех четвертей выступают против. Четверть опрошенных считают, что Германии нужна "единая сильная партия, представляющая всю нацию".

Около пятой части немцев открыты к националистическим или экстремистским взглядам, а 3,3% разделяют четко выраженное праворадикальное мировоззрение.

Хотя эта доля снизилась вдвое за последние два года, в долгосрочной перспективе она остается стабильной – на уровне 2-3%.

Еще около 20% опрошенных занимают "серую зону" – не соглашаются и не отрицают праворадикальные заявления, демонстрируя открытость к антидемократическим идеям.

Исследователи зафиксировали удвоение количества молодых людей с подозрением на радикальные убеждения.

Несмотря на эти тенденции, 57% немцев идентифицируют себя как "политически умеренных". В то же время 30-36% опрошенных проявляют негативное отношение к искателям убежища и безработным, 19% – к трансгендерным людям, а треть считают, что беженцы злоупотребляют социальной помощью.

Исследование также показало региональные различия: на востоке страны более распространены ксенофобские и расистские настроения, тогда как на западе – социальный дарвинизм и классовая дискриминация.

Уровень доверия к демократии заметно снижается: 18% немцев не доверяют выборам (втрое больше, чем четыре года назад), а две пятых не доверяют демократическим институтам.

Лишь 52% считают, что демократия в Германии работает хорошо.

Антисемитизм остается заметным явлением: из-за войны на Ближнем Востоке 17% респондентов заявили, что "понимают, почему некоторые имеют что-то против евреев".

Стоит напомнить, что последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.

Зато консервативный блок ХДС/ХСС, который входит в федеральную коалицию, показал один из худших результатов за последние годы.