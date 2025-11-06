Премʼєр Бельгії на тлі загрози розвалу уряду дав собі ще 50 днів

Премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер у четвер сказав, що продовжить переговори щодо бюджету на наступний рік, які поставили під загрозу урядову коаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Заява Де Вевера пролунала на тлі глухого кута, який виник через труднощі в переговорах про бюджет у пʼятипартійній коаліції. Праві категорично проти підвищення податків, а ліві наполягають на тому, щоб сильніше вдарити по багатих, а не скорочувати соціальні виплати.

У четвер сплив крайній термін, коли вона мала завершити переговори, після чого премʼєр Бельгії вирушив до короля Філіпа, аби доповісти про поточну ситуацію.

Після зустрічі бельгійський премʼєр виступив перед законодавцями, де розповів про намір продовжити переговори ще певний час.

"Ця країна потребує справедливих реформ, щоб зберегти процвітання, забезпечити безпеку та зберегти нашу соціальну безпеку… Принаймні 9,2 млрд євро до 2029 року, 10 млрд у 2030 році", – сказав він.

"Ось чому я сказав: "Ваша Величносте, дайте мені 50 днів", і відразу додав, що це буде максимальний термін", – додав Де Вевер.

Труднощі з переговорами про бюджет у Бельгії збіглись із непростим моментом на тлі того, як країна зіткнулась із серією інцидентів з невідомими дронами.

У четвер прем’єр має провести екстрену нараду з питань безпеки після того, як у вівторок пізно ввечері через незрозумілі польоти дронів було закрито кілька бельгійських аеропортів.