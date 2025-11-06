Премьер Бельгии на фоне угрозы развала правительства дал себе еще 50 дней

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в четверг заявил, что продолжит переговоры по бюджету на следующий год, которые поставили под угрозу правительственную коалицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Заявление Де Вевера прозвучало на фоне тупика, который возник из-за трудностей в переговорах о бюджете в пятипартийной коалиции. Правые категорически против повышения налогов, а левые настаивают на том, чтобы сильнее ударить по богатым, а не сокращать социальные выплаты.

В четверг истек крайний срок, когда она должна была завершить переговоры, после чего премьер Бельгии отправился к королю Филиппу, чтобы доложить о текущей ситуации.

После встречи бельгийский премьер выступил перед законодателями, где рассказал о намерении продолжить переговоры еще некоторое время.

"Эта страна нуждается в справедливых реформах, чтобы сохранить процветание, обеспечить безопасность и сохранить нашу социальную безопасность... По крайней мере 9,2 млрд евро до 2029 года, 10 млрд в 2030 году", – сказал он.

"Вот почему я сказал: "Ваше Величество, дайте мне 50 дней", и сразу добавил, что это будет максимальный срок", – добавил Де Вевер.

Трудности с переговорами о бюджете в Бельгии совпали с непростым моментом на фоне того, как страна столкнулась с серией инцидентов с неизвестными дронами.

В четверг премьер должен провести экстренное совещание по вопросам безопасности после того, как во вторник поздно вечером из-за непонятных полетов дронов было закрыто несколько бельгийских аэропортов.