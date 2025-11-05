Рада з нацбезпеки Бельгії збирається на екстрене засідання через інциденти з дронами

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер схвалив пропозицію міністра внутрішніх справ і безпеки Бернара Кентена про скликання екстреного засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву міністра Кентена наводить Le Soir.

За словами очільника МВС, засідання Ради з нацбезпеки відбудеться 5 або 6 листопада.

Кентен розповів, що Національний кризовий центр також уважно стежить за ситуацією в аеропортах Брюсселя та бельгійського міста Льєж, де напередодні помітили дрони.

Він підкреслив, що безпека пасажирів і персоналу залишається абсолютним пріоритетом і що поліція та інші компетентні органи уважно стежать за ситуацією.

"Я вважаю, що до цього питання слід поставитися серйозно. Спокійно і серйозно. Після роботи різних служб, яка продовжується сьогодні вранці координаційною нарадою, необхідно підбити підсумки на політичному рівні щодо ситуації, масштаби якої є досить новими. Вона не стосується лише Бельгії", – сказав міністр.

У середу вранці в аеропорту Брюсселя відновилися польоти. Всього в ніч з вівторка на середу було скасовано 41 рейс: 22 вильоти і 19 прильотів. Крім того, ще 24 рейси були перенаправлені в інші аеропорти.

Нагадаємо, у вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.

Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії.