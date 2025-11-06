Ексспікерка Палати представників США оголосила про завершення політичної кар'єри

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що не буде балотуватися на переобрання до Палати представників США, завершивши свою кар'єру як перша жінка на посаді спікера.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Пелосі, яка представляла Сан-Франциско протягом майже 40 років, оголосила про своє рішення в четвер, 6 листопада.

Вперше обрана в 1987 році після роботи в політиці штату Каліфорнія, Пелосі пропрацювала на державній службі близько чотирьох десятиліть.

"Я не буду балотуватися на переобрання до Конгресу. Моє послання місту, яке я люблю, таке: Сан-Франциско, усвідомлюй свою силу. Ми створили історію. Ми досягли прогресу. Ми завжди були лідерами", – сказала вона.

Зазначимо, Пелосі була першою жінкою на посаді спікера Палати представників та тривалий час очолювала фракцію Демократичної партії у Палаті.

Вона пішла з посади спікера в 2023 році, але продовжила працювати в Палаті представників. У листопаді вона була переобрана на наступний дворічний термін, що починається 3 січня.

Пелосі була помітною фігурою у Вашингтоні. Також вона ворогувала з республіканцем Дональдом Трампом протягом перших чотирьох років його перебування на посаді.

Вона також була однією з тих, хто переконував Джо Байдена не висувати свою кандидатуру на виборах у 2024 році.

Завершенням другого терміну перебування Ненсі Пелосі на посаді спікера стало ухвалення бюджету із майже $45 млрд для України й союзників.

Минулого року вона зазнала падіння, в результаті якого отримала перелом стегна під час візиту до союзників у Європі.