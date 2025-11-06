Экс-спикер Палаты представителей США объявила о завершении политической карьеры

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться на переизбрание в Палату представителей США, завершив свою карьеру как первая женщина на посту спикера.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Пелоси, которая представляла Сан-Франциско в течение почти 40 лет, объявила о своем решении в четверг, 6 ноября.

Впервые избранная в 1987 году после работы в политике штата Калифорния, Пелоси проработала на государственной службе около четырех десятилетий.

"Я не буду баллотироваться на переизбрание в Конгресс. Мое послание городу, который я люблю, таково: Сан-Франциско, осознавай свою силу. Мы создали историю. Мы достигли прогресса. Мы всегда были лидерами", – сказала она.

Отметим, Пелоси была первой женщиной на посту спикера Палаты представителей и долгое время возглавляла фракцию Демократической партии в Палате.

Она ушла с должности спикера в 2023 году, но продолжила работать в Палате представителей. В ноябре она была переизбрана на следующий двухлетний срок, начинающийся 3 января.

Пелоси была заметной фигурой в Вашингтоне. Также она враждовала с республиканцем Дональдом Трампом в течение первых четырех лет его пребывания в должности.

Она также была одной из тех, кто убеждал Джо Байдена не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера стало принятие бюджета с почти $45 млрд для Украины и союзников.

В прошлом году в результате падения она получила перелом бедра во время визита к союзникам в Европе.