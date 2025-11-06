Німеччина: аспірантка позивалась проти людини, в якої замовила дисертацію

Суд міста Люнебург у німецькій землі Нижня Саксонія розглядав позов аспірантки проти людини, у якої та замовила написання свого дисертаційного дослідження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Аспірантка у позові стверджувала, що написана на її замовлення дисертація була незадовільної якості, та вимагала через суд повернути заплачені кошти – майже 17 тисяч євро за 130 сторінок.

На 11 листопада було призначене слухання, де суд планував вирішити, чи повернуть аспірантці кошти, та розглянути питання про допустимість замовлення дисертації в іншої людини.

У четвер стало відомо, що аспірантка відкликала свій позов. Але процес може тривати й далі, якщо відповідач не дасть згоди на відкликання. У такому разі остаточне рішення очікується 16 грудня.

