Германия: аспирантка судилась с человеком, у которого заказала диссертацию

Суд города Люнебург в немецкой земле Нижняя Саксония рассматривал иск аспирантки против человека, у которого та заказала написание своего диссертационного исследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Аспирантка в иске утверждала, что написанная по ее заказу диссертация была неудовлетворительного качества, и требовала через суд вернуть заплаченные средства – почти 17 тысяч евро за 130 страниц.

На 11 ноября было назначено слушание, где суд планировал решить, вернут ли аспирантке средства, и рассмотреть вопрос о допустимости заказа диссертации у другого человека.

В четверг стало известно, что аспирантка отозвала свой иск. Но процесс может продолжаться и дальше, если ответчик не даст согласия на отзыв. В таком случае окончательное решение ожидается 16 декабря.

