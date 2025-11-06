У порту Роттердама перехопили майже 800 кг винахідливо захованих наркотиків

У порту Роттердама в Нідерландах перехопили майже 800 кг наркотичних речовин, з яких більшу частину складав кокаїн.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

За останній тиждень нідерландські митники вилучили у порту Роттердама 783 кг наркотичних речовин у шести окремих вантажах. Найбільший знайшли ще 29 жовтня – з 583 кг кокаїну, який майстерно заховали у сталевій конструкції всередині контейнеру з Коста-Рики. На її відкриття знадобилося кілька днів.

33 кг кокаїну знайшли у вантажі бананів з Перу через пильність працівника серед вантажників.

Ще в кількох контейнерах з Перу та Еквадору знайшли 164 кг кокаїну.

Іспанські правоохоронці нещодавно вилучили 6,5 тонн кокаїну на судні біля берегів Канарських островів, а в Римі вилучили 200 кг кокаїну на 16 млн євро.