В порту Роттердама перехватили почти 800 кг хитро спрятанных наркотиков

В порту Роттердама в Нидерландах перехватили почти 800 кг наркотических веществ, из которых большую часть составлял кокаин.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

За последнюю неделю нидерландские таможенники изъяли в порту Роттердама 783 кг наркотических веществ в шести отдельных грузах. Самый большой нашли еще 29 октября – 583 кг кокаина, который искусно спрятали в стальной конструкции внутри контейнера из Коста-Рики. На ее открытие ушло несколько дней.

33 кг кокаина нашли в грузе бананов из Перу благодаря бдительности одного из грузчиков.

Еще в нескольких контейнерах из Перу и Эквадора нашли 164 кг кокаина.

Испанские правоохранители недавно изъяли 6,5 тонн кокаина на судне у берегов Канарских островов, а в Риме изъяли 200 кг кокаина на 16 млн евро.