У Римі вилучили 200 кг кокаїну на 16 млн євро

В італійському Римі вилучили 200 кілограмів кокаїну оціночною вартістю у 16 млн євро.

Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".

У Римі у 23-річного албанця вилучили 200 кілограмів кокаїну, які принесли б близько 16 млн євро римській організованій злочинності.

Молодий чоловік був заарештований поліцейськими слідчого відділу Рима.

Як зазначається, кокаїн, розділений на 191 блок, достатній для 8 тисяч доз, був виявлений в його будинку, який правоохоронці назвали "справжнім логістичним центром для зберігання наркотиків".

Також вилучили пістолет, боєприпаси та приблизно 30 тисяч євро готівкою.

Фото: Ansa

Раніше поліція Греції та Німеччини викрила міжнародне угруповання, яке займалося торгівлею кокаїном.

У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.

Наприкінці вересня в Італії заявили про викриття керованої громадянами Сирії мережі "відмивання" доходів від наркоторгівлі в Італії та Франції.