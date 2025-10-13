У Римі вилучили 200 кг кокаїну на 16 млн євро
Новини — Понеділок, 13 жовтня 2025, 10:22 —
В італійському Римі вилучили 200 кілограмів кокаїну оціночною вартістю у 16 млн євро.
Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".
У Римі у 23-річного албанця вилучили 200 кілограмів кокаїну, які принесли б близько 16 млн євро римській організованій злочинності.
Молодий чоловік був заарештований поліцейськими слідчого відділу Рима.
Як зазначається, кокаїн, розділений на 191 блок, достатній для 8 тисяч доз, був виявлений в його будинку, який правоохоронці назвали "справжнім логістичним центром для зберігання наркотиків".
Також вилучили пістолет, боєприпаси та приблизно 30 тисяч євро готівкою.
Раніше поліція Греції та Німеччини викрила міжнародне угруповання, яке займалося торгівлею кокаїном.
У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.
Наприкінці вересня в Італії заявили про викриття керованої громадянами Сирії мережі "відмивання" доходів від наркоторгівлі в Італії та Франції.