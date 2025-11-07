СМИ: Орбан в США будет убеждать Трампа встретиться с Путиным

Венгерский премьер Виктор Орбан в ходе своего визита в Вашингтон попытается убедить президента США Дональда Трампа провести встречу с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам инсайдеров, приоритетом Орбана в ходе визита в Вашингтон является приглашение Трампа в Венгрию.

По мнению его советников, визит Трампа укрепит роль Орбана как государственного деятеля и придаст энергии его консервативной базе.

"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это ключевой приоритет. Они будут обсуждать вопрос о российском газе, но больше всего Орбана волнуют выборы", – сказал источник, работающий в венгерском правительственном учреждении по вопросам внешней политики.

Глава аппарата Орбана Гергей Гуяш заявил, что пятничная встреча станет "возможностью для двух глав государств ... определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России, а дальше – к российско-украинскому мирному соглашению".

Как известно, Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Еще одним ключевым вопросом в ходе визита Орбана станет исключение для Венгрии из санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

СМИ писали, что Венгрия готовит масштабное энергетическое предложение для США накануне визита премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон.