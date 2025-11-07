ЗМІ: в ЄС побоюються затягування процесу виділення "репараційної позики" Україні

В ЄС є побоювання, що навіть у разі якщо вдасться зняти занепокоєння Бельгії щодо виділення так званої "репараційної позики" Києву, процес її затвердження може затягнутися.

Про це йдеться у матеріалі Politico, передає "Європейська правда".

За словами двох посадовців, поінформованих про відповідні плани, після того, як занепокоєння Бельгії буде задоволено, Єврокомісія офіційно запропонує законодавство про репараційний кредит протягом найближчих тижнів

Двоє інших посадовців в ЄС, поінформованих про плани, повідомили, що Європарламент, ймовірно, також буде залучений до розробки законодавства. Це може затягнути процес і поставити під загрозу сподівання комісії отримати 140 млрд євро до квітня, коли, як очікується, у Києва закінчаться гроші.

Тиск посилює той факт, що подальша підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду залежить від кредиту ЄС.

"Що довше ми затримуватимемо виплати, то складнішою буде ситуація", – заявив комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс журналістам у Софії цього тижня.

"Це може викликати питання щодо деяких можливих проміжних рішень абощо. Тому що раніше, то краще", – зазначив він.

Як запобіжний захід бельгійці вимагають від урядів країн ЄС надати національні гарантії на суму понад 170 мільярдів євро під кредит, який може бути виплачений у будь-який момент. Бельгія також хоче отримати гарантії того, що використання грошової вартості російських активів буде законним.

Юристи комісії "дуже ретельно оцінили всі юридичні ризики або можливі судові ризики", які, на їхню думку, "стримані", заявив Домбровскіс у Софії. Він додав, що "в будь-якому випадку, гарантії, які будуть надані Бельгії, покриють потенційні фінансові ризики, з якими може зіткнутися Бельгія", якщо адвокати Москви подадуть позов проти уряду.

Раніше в ЄС непублічно висловлювали занепокоєння, що МВФ може заблокувати фінансову підтримку України через нездатність країн-членів домовитись про надання Києву "репараційної позики".

Повідомляли також, що керівництво Європейської комісії та бельгійського уряду зустрінуться в п'ятницю, щоб спробувати вийти з політичного глухого кута щодо росактивів.

Водночас ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.