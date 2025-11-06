В Єврокомісії закликали поквапитися з погодженням "репараційного кредиту" для України

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив на необхідності надати Україні "надійні" зобов'язання щодо фінансування, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду.

Про це Домбровскіс заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар обговорив з головою МВФ Крісталіною Георгієвою фінансовий дефіцит України в розмірі 65 млрд доларів і військові потреби.

МВФ, який у 2023 році домовився з Україною про програму на 15,6 млрд доларів, потребує "надійного шляху вперед і надійних політичних зобов'язань з боку ЄС", щоб узгодити нові кошти для України, сказав Домбровскіс.

"Це має бути більше, ніж просто наші слова: "Так, ми зробимо все необхідне, і зараз ми тільки обговорюємо варіанти", – підкреслив він.

Нова підтримка з боку ЄС у вигляді "репараційного кредиту" із залученням заморожених російських активів дозволить розблокувати пакет МВФ на суму близько 8 млрд доларів протягом наступних трьох років, який очікується в січні.

При цьому Домбровскіс додав, що використання заморожених росактивів залишається найкращим варіантом для Брюсселя

"Що раніше, то краще, як для програми МВФ, так і для покриття потреб України", – зазначив єврокомісар, кажучи про необхідність рішення країн ЄС щодо "репараційного кредиту".

Однак план щодо активів стикається з юридичними перешкодами, оскільки Бельгія продовжує наполягати на додаткових гарантіях, щоб не нести ризик використання близько 140 млрд євро російських активів, які заморожені на її території.

ЄС наполягає, що активи не будуть конфісковані, оскільки Росія збереже право на їх повернення, якщо відшкодує збитки, завдані Україні. Проте Бельгія вимагає надійних спільних гарантій, якщо виникнуть будь-які юридичні проблеми.

"У комісії чітко розуміють, що ми маємо серйозно поставитися до цих проблем і знайти ефективний спосіб їх вирішення", – сказав Домбровскіс.

Єврокомісія веде переговори з Бельгією про те, як вирішити її занепокоєння. Вона також вивчає альтернативні варіанти забезпечення фінансування для України.

Один із розглянутих варіантів – залучення коштів на ринках для надання поворотних позик. Однак Домбровскіс попередив, що надання таких позик Україні не буде хорошим вибором, враховуючи стан її державних фінансів.

"Питання не стільки в тому, яким чином залучаються кошти, скільки в тому, на яких умовах Україна отримує фінансування і чи не створюють ці умови проблем зі стійкістю боргу", – додав Домбровскіс.

Раніше в ЄС непублічно висловлювали занепокоєння, що МВФ може заблокувати фінансову підтримку України через нездатність країн-членів домовитись про надання Києву "репараційної позики".

Повідомляли також, що керівництво Європейської комісії та бельгійського уряду зустрінуться в п'ятницю, щоб спробувати вийти з політичного глухого кута щодо росактивів.

Водночас ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.