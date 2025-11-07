СМИ: в ЕС опасаются затягивания процесса выделения "репарационного займа" Украине

В ЕС есть опасения, что даже в случае если удастся снять беспокойство Бельгии о выделении так называемого "репарационного займа" Киеву, процесс его утверждения может затянуться.

Об этом говорится в материале Politico, передает "Европейская правда".

По словам двух должностных лиц, информированных о соответствующих планах, после того, как беспокойство Бельгии будет удовлетворено, Еврокомиссия официально предложит законодательство о репарационном кредите в течение ближайших недель

Двое других должностных лиц в ЕС, информированных о планах, сообщили, что Европарламент, вероятно, также будет привлечен к разработке законодательства. Это может затянуть процесс и поставить под угрозу надежду комиссии получить 140 млрд евро до апреля, когда, как ожидается, у Киева закончатся деньги.

Давление усиливает тот факт, что дальнейшая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда зависит от кредита ЕС.

"Чем дольше мы будем задерживать выплаты, тем сложнее будет ситуация", – заявил комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис журналистам в Софии на этой неделе.

"Это может вызвать вопросы относительно некоторых возможных промежуточных решений и т.д. Поэтому чем раньше, тем лучше", – отметил он.

В качестве меры предосторожности бельгийцы требуют от правительств стран ЕС предоставить национальные гарантии на сумму более 170 миллиардов евро под кредит, который может быть выплачен в любой момент. Бельгия также хочет получить гарантии того, что использование денежной стоимости российских активов будет законным.

Юристы комиссии "очень тщательно оценили все юридические риски или возможные судебные риски", которые, по их мнению, "сдержанные", заявил Домбровскис в Софии. Он добавил, что "в любом случае, гарантии, которые будут предоставлены Бельгии, покроют потенциальные финансовые риски, с которыми может столкнуться Бельгия", если адвокаты Москвы подадут иск против правительства.

Ранее в ЕС непублично выражали обеспокоенность, что МВФ может заблокировать финансовую поддержку Украины из-за неспособности стран-членов договориться о предоставлении Киеву "репарационного займа".

Сообщалось также, что руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства встретятся в пятницу, чтобы попытаться выйти из политического тупика по росактивам.

В то же время ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.