У Литві Комісія з нацбезпеки знову збереться через проблему метеокуль

У Литві у п’ятницю, 7 листопада, відбудеться засідання Комісії з національної безпеки, на якому обговорюватимуть наслідки ухвалених рішень щодо запобігання польотам контрабандних повітряних куль з Білорусі та подальші дії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Засідання в п'ятницю проведе прем'єр-міністерка Інга Ругінене, після чого, як очікується, вона надасть коментарі ЗМІ.

"Ситуація з метеозондами знову буде обговорюватися на засіданні Комісії з національної безпеки – буде дана оцінка тому, як вирішується ця проблема і які додаткові заходи можуть знадобитися", – повідомив радник прем'єрки Ігнас Добровольскас.

Також буде обговорюватися, як найбільш ефективно вирішити проблему вантажних автомобілів, зареєстрованих в Литві та Євросоюзі, які наразі не можуть повернутися через закритий кордон з Білоруссю.

Комісія вже збиралася з цього питання минулого тижня.

Як відомо, запуски повітряних куль для перевезення контрабандних сигарет з Білорусі змусили Литву кілька разів призупиняти роботу своїх аеропортів наприкінці жовтня, що торкнулося в цілому близько 150 рейсів і понад 20 тисяч пасажирів.

Реагуючи на загрозу цивільній авіації, уряд закрив кордон з Білоруссю на місяць, за деякими винятками.