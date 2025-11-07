В Литве Комиссия по нацбезопасности снова соберется из-за проблемы метеошаров

В Литве в пятницу, 7 ноября, состоится заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором будут обсуждать последствия принятых решений по предотвращению полетов контрабандных воздушных шаров из Беларуси и дальнейшие действия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Заседание в пятницу проведет премьер-министр Инга Ругинене, после чего, как ожидается, она даст комментарии СМИ.

"Ситуация с метеозондами снова будет обсуждаться на заседании Комиссии по национальной безопасности – будет дана оценка тому, как решается эта проблема и какие дополнительные меры могут потребоваться", – сообщил советник премьера Игнас Добровольскас.

Также будет обсуждаться, как наиболее эффективно решить проблему грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Евросоюзе, которые сейчас не могут вернуться через закрытую границу с Беларусью.

Комиссия уже собиралась по этому вопросу на прошлой неделе.

Как известно, запуски воздушных шаров для перевозки контрабандных сигарет из Беларуси заставили Литву несколько раз приостанавливать работу своих аэропортов в конце октября, что затронуло в общей сложности около 150 рейсов и более 20 тысяч пассажиров.

Реагируя на угрозу гражданской авиации, правительство закрыло границу с Беларусью на месяц, за некоторыми исключениями.