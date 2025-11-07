Президент Естонії допустив, що не балотуватиметься на другий термін

Президент Естонії Алар Каріс, який обіймає посаду з жовтня 2021 року, заявив, що з великою ймовірністю не братиме участі у виборах на другий термін.

Про це повідомляє новинний портал ERR, пише "Європейська правда".

Каріс зазначив, що рішення є виключно його особистим і не залежить від політиків.

"Має статися маленьке диво, щоб мене переконали балотуватися", – сказав президент в інтерв'ю радіостанції Vikerraadio. При цьому він залишив можливість для виняткових обставин: "Дива трапляються, і минулого разу я навіть не думав, що можу стати президентом".

Алар Каріс також запропонував розглянути ідею однієї семирічної каденції замість двох п'ятирічних термінів, щоб уникнути невизначеності з переобранням. Він додав, що віддав би перевагу прямим виборам президента народом, але політичний консенсус щодо цього питання відсутній.

Чергові президентські вибори в Естонії відбудуться наприкінці літа – на початку осені 2026 року.

Аллар Каріс був обраний президентом Естонії 31 серпня 2021 року і вступив на посаду 11 жовтня того ж року.

Після відновлення державної незалежності Естонії Алар Каріс став п'ятим президентом країни. Раніше посаду обіймали Леннарт Мері (1992-2001, два терміни), Арнольд Рюйтель (2001-2006), Тоомас Хендрік Ільвес (2006-2016, два терміни) і Керсті Кальюлайд (2016-2021).

Президента обирає Рійгікогу; якщо парламент не справляється, призначається колегія вибірників. Президент є главою держави, виконуючи в основному представницькі функції.

Згідно з Конституцією, президента Естонії обирають на п'ятирічний строк і він не може обіймати цю посаду більше ніж два строки поспіль.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа повинна сприймати російську агресію як "інший вид війни" і бути готовою до нових форм гібридних загроз.

Також Каріс сумнівається у тому, чи можуть щось змінити можливі майбутні нові зустрічі президента США з господарем Кремля Владіміром Путіним.