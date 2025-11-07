Президент Эстонии допустил, что не будет баллотироваться на второй срок

Президент Эстонии Алар Карис, который занимает должность с октября 2021 года, заявил, что с большой вероятностью не будет участвовать в выборах на второй срок.

Об этом сообщает новостной портал ERR, пишет "Европейская правда".

Карис отметил, что решение является исключительно его личным и не зависит от политиков.

"Должно произойти маленькое чудо, чтобы меня убедили баллотироваться", – сказал президент в интервью радиостанции Vikerraadio. При этом он оставил возможность для исключительных обстоятельств: "Чудеса случаются, и в прошлый раз я даже не думал, что могу стать президентом".

Алар Карис также предложил рассмотреть идею одной семилетней каденции вместо двух пятилетних сроков, чтобы избежать неопределенности с переизбранием. Он добавил, что предпочел бы прямые выборы президента народом, но политический консенсус по этому вопросу отсутствует.

Очередные президентские выборы в Эстонии состоятся в конце лета – в начале осени 2026 года.

Аллар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа 2021 года и вступил в должность 11 октября того же года.

После восстановления государственной независимости Эстонии Алар Карис стал пятым президентом страны. Ранее должность занимали Леннарт Мери (1992-2001, два срока), Арнольд Рюйтель (2001-2006), Тоомас Хендрик Ильвес (2006-2016, два срока) и Керсти Кальюлайд (2016-2021).

Президента избирает Рийгикогу; если парламент не справляется, назначается коллегия выборщиков. Президент является главой государства, выполняя в основном представительские функции.

Согласно Конституции, президента Эстонии избирают на пятилетний срок и он не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис считает, что Европа должна воспринимать российскую агрессию как "другой вид войны" и быть готовой к новым формам гибридных угроз.

Также Карис сомневается в том, могут ли что-то изменить возможные будущие новые встречи президента США с хозяином Кремля Владимиром Путиным.