Президент Естонії вважає, що Трампу набридли нескінченні переговори з Путіним

Президент Естонії Алар Каріс сумнівається у тому, чи можуть щось змінити можливі майбутні нові зустрічі президента США з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Каріс підбив підсумки Генасамблеї ООН минулого тижня, назвавши успішними дії естонських дипломатів.

"Справжня перемога, зрозуміло, настане, коли закінчиться війна в Україні, і ми зможемо відчути мир у Європі", – сказав він.

Каріс, який зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, додав, що очевидно, що щось почало непомітно змінюватися: "Американський президент теж втомився від цих нескінченних переговорів із Путіним".

За словами президента, зараз питання в тому, чи змінять щось наступні зустрічі або переговори президента США з Путіним.

"Але таке відчуття, що десь цю межу вже перейдено", – заявив він, вказавши на допущення владою США застосування американської зброї для ударів по цілях у Росії.

Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог підтвердив, що американський лідер Дональд Трамп вважає за доцільне, щоб українські війська завдавали далекобійних ударів по території Росії.

Перед цим віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.