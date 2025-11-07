Укр Рус Eng

У Парижі – четверо затриманих після спроб зірвати виступ оркестру з Ізраїлю

фото
Новини — П'ятниця, 7 листопада 2025, 12:29 — Марія Ємець

У Парижі група осіб почала зривати виступ симфонічного оркестру з Ізраїлю у паризькій філармонії, у зв’язку з подіями затримали чотирьох осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Посеред концерту симфонічного оркестру з Ізраїлю ввечері 6 листопада у паризькій філармонії група осіб тричі переривала його, у тому числі вигукуючи гасла на зразок "Ізраїль – вбивці" і підпаливши у залі димові шашки. 

 

Врешті групу вивели з зали і після того концертна програма продовжилася без подальших інцидентів. 

 

За підсумками подій затримали чотирьох людей – трьох жінок і одного чоловіка. Їх звинувачують в "участі у групі з метою насильницьких дій і завдання шкоди", та в організації несанкціонованої демонстрації. 

Раніше пропалестинські "активісти" спробували зірвати виступ глави МЗС Польщі в університеті Варшави, а в Італії відбулися сутички на пропалестинській ході проти матчу з Ізраїлем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: