У Парижі – четверо затриманих після спроб зірвати виступ оркестру з Ізраїлю

У Парижі група осіб почала зривати виступ симфонічного оркестру з Ізраїлю у паризькій філармонії, у зв’язку з подіями затримали чотирьох осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Посеред концерту симфонічного оркестру з Ізраїлю ввечері 6 листопада у паризькій філармонії група осіб тричі переривала його, у тому числі вигукуючи гасла на зразок "Ізраїль – вбивці" і підпаливши у залі димові шашки.

Врешті групу вивели з зали і після того концертна програма продовжилася без подальших інцидентів.

За підсумками подій затримали чотирьох людей – трьох жінок і одного чоловіка. Їх звинувачують в "участі у групі з метою насильницьких дій і завдання шкоди", та в організації несанкціонованої демонстрації.

Раніше пропалестинські "активісти" спробували зірвати виступ глави МЗС Польщі в університеті Варшави, а в Італії відбулися сутички на пропалестинській ході проти матчу з Ізраїлем.