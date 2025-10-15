В Італії відбулися сутички на пропалестинській ході проти матчу з Ізраїлем

Тисячі пропалестинських демонстрантів ввечері у вівторок, 14 жовтня, пройшли маршем у північному італійському місті Удіне перед початком відбіркового матчу Чемпіонату світу з футболу між Італією та Ізраїлем.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За попередніми оцінками поліції, у марші взяли участь понад 5 тисяч осіб. Він пройшов центром міста перед початком матчу на стадіоні "Фріулі", який Італія виграла з рахунком 3:0, що розпочався о 20:45 за місцевим часом.

Фото: Reuters

Організатори протесту закликали світову футбольну федерацію ФІФА заборонити Ізраїлю брати участь у всіх змаганнях, заявивши, що команда підтримує "політику окупації" палестинських територій.

Протестувальники несли 18-метровий палестинський прапор і великий червоний банер із гаслом демонстрації "Покажіть Ізраїлю червону картку".

Фото: Reuters

Наприкінці маршу деякі протестувальники кидали петарди та бар'єри для контролю натовпу в поліцію, яка відповіла на це водометами та сльозогінним газом.

У своїй заяві державна телерадіокомпанія RAI повідомила, що одного з її журналістів було поранено каменем і доставлено до лікарні.

Інформаційне агентство Ansa повідомило, що під час сутичок було поранено ще одного журналіста, а деякі поліцейські також отримали медичну допомогу.

Фото: Reuters

"Те, що сталося сьогодні ввечері, є неприйнятним. Наше місто рішуче засуджує насильство, яке відбулося на вулицях наприкінці демонстрації", – заявив мер Альберто Феліче Де Тоні.

Італійська федерація футболу повідомила, що на матч проти Ізраїлю було продано трохи більше 9 тисяч квитків, що значно менше від зменшеної місткості стадіону в 16 тисяч місць.

Деякі магазини не відкривалися протягом усього дня, а інші закрилися в другій половині дня, коли почалася акція протесту, через побоювання щодо можливих пошкоджень після насильства під час демонстрацій в Італії протягом останніх тижнів.

Як зазначається, у день матчу було заборонено подавати їжу та напої в скляних, керамічних або бляшаних ємностях, а ззовні громадських закладів необхідно було прибрати вуличні меблі.

Фото: Reuters

Нагадаємо, 13 жовтня американський президент Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Газа між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.

Виступаючи у парламенті Ізраїлю, він заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни Росії проти України.