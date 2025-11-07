В Париже группа лиц начала срывать выступление симфонического оркестра из Израиля в парижской филармонии, в связи с событиями задержали четырех человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Посреди концерта симфонического оркестра из Израиля вечером 6 ноября в парижской филармонии группа лиц трижды прерывала его, в том числе выкрикивая лозунги вроде "Израиль – убийцы" и поджигая в зале дымовые шашки.

В конце концов группу вывели из зала и после этого концертная программа продолжилась без дальнейших инцидентов.

По итогам событий задержали четырех человек – трех женщин и одного мужчину. Их обвиняют в "участии в группе с целью насильственных действий и причинения вреда" и организации несанкционированной демонстрации.

Ранее пропалестинские "активисты" попытались сорвать выступление главы МИД Польши в университете Варшавы, а в Италии произошли столкновения на пропалестинском шествии против матча с Израилем.