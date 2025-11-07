Білорусь блокує вантажівки Литви, попри переговори про евакуаційний коридор

У Литві заявили, що попри попередні ознаки того, що Білорусь може дозволити литовським вантажівкам повернутися додому, про жодні прориви не повідомлялося.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Після засідання Комісії з національної безпеки радник прем'єр-міністра Ігнас Добровольскас повідомив, що Білорусь все ще не пропускає вантажівки.

"Ми хочемо, щоб наші вантажівки повернулися до Литви, але кордон залишається закритим. Ми говоримо лише про евакуаційний коридор для повернення наших вантажівок. Ця пропозиція була передана Білорусі, щоб ми могли забрати наші транспортні засоби", – сказав він.

За даними уряду, близько 1000 вантажівок, зареєстрованих у Литві, залишаються заблокованими в Білорусі, у тому числі близько 400 чекають на білоруській стороні контрольно-пропускного пункту "Шальчінінкай".

"Ми дозволили нашим вантажівкам повернутися, але цей процес блокується білоруською стороною", – сказав Добровольскас.

На запитання, чи може Литва розглянути додаткові заходи, якщо Білорусь продовжить блокувати транспортні засоби, Добровольскас не відкинув такої можливості.

"Коли йдеться про ворожі держави, завжди ведуться дискусії про санкції або інші заходи. Але зараз питання про коридор [для евакуації] не вирішено, тому подивимося, як буде розвиватися ситуація. Я ще не можу говорити про конкретні санкції, але, як завжди, розглядаються як Росія, так і Білорусь", – додав він.

Нагадаємо, прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що Вільнюс звернеться до Білорусі з проханням пропустити близько 5 тисяч литовських вантажівок і напівпричепів, які не можуть повернутись додому через закриття кордону.

Після закриття кордону Литвою Білорусь оголосила свої контрзаходи. З 31 жовтня Білорусь заборонила їхати вантажівкам з литовською реєстрацією інакше, як через закритий кордон з Литвою. З 1 листопада Білорусь заборонила пересування своєю територією усім вантажівкам з європейською реєстрацією і зобов’язала їх стати у спеціально визначених місцях – крім тих, що везуть окремі категорії товарів або порожніми повертаються додому у країни ЄС.

На тлі рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю велетенська черга утворилась на білорусько-польському кордоні, час очікування може сягати 4 днів.

6 листопада у Білорусі заявили, що не збираються робити винятки для литовських вантажівок, які застрягли в країні.