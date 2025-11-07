Беларусь блокирует грузовики Литвы, несмотря на переговоры об эвакуационном коридоре

В Литве заявили, что несмотря на предварительные признаки того, что Беларусь может позволить литовским грузовикам вернуться домой, ни о каких прорывах не сообщалось.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

После заседания Комиссии по национальной безопасности советник премьер-министра Игнас Добровольскас сообщил, что Беларусь все еще не пропускает грузовики.

"Мы хотим, чтобы наши грузовики вернулись в Литву, но граница остается закрытой. Мы говорим только об эвакуационном коридоре для возвращения наших грузовиков. Это предложение было передано Беларуси, чтобы мы могли забрать наши транспортные средства", – сказал он.

По данным правительства, около 1000 грузовиков, зарегистрированных в Литве, остаются заблокированными в Беларуси, в том числе около 400 ждут на белорусской стороне контрольно-пропускного пункта "Шальчининкай".

"Мы позволили нашим грузовикам вернуться, но этот процесс блокируется белорусской стороной", – сказал Добровольскас.

На вопрос, может ли Литва рассмотреть дополнительные меры, если Беларусь продолжит блокировать транспортные средства, Добровольскас не исключил такой возможности.

"Когда речь идет о враждебных государствах, всегда ведутся дискуссии о санкциях или других мерах. Но сейчас вопрос о коридоре [для эвакуации] не решен, поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я еще не могу говорить о конкретных санкциях, но, как всегда, рассматриваются как Россия, так и Беларусь", – добавил он.

Напомним, премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс обратится к Беларуси с просьбой пропустить около 5 тысяч литовских грузовиков и полуприцепов, которые не могут вернуться домой из-за закрытия границы.

После закрытия границы Литвой Беларусь объявила свои контрмеры. С 31 октября Беларусь запретила ехать грузовикам с литовской регистрацией иначе, как через закрытую границу с Литвой. С 1 ноября Беларусь запретила передвижение по своей территории всем грузовикам с европейской регистрацией и обязала их встать в специально определенных местах – кроме тех, что везут отдельные категории товаров или пустыми возвращаются домой в страны ЕС.

На фоне решения Литвы о закрытии границы с Беларусью огромная очередь образовалась на белорусско-польской границе, время ожидания может достигать 4 дней.

6 ноября в Беларуси заявили, что не собираются делать исключения для литовских грузовиков, которые застряли в стране.