Литва попросить Білорусь дозволити вантажівкам, що застрягли, повернутися додому

Литва звернеться до Білорусі з проханням дозволити близько 5 тисячам литовських вантажівок і напівпричепів, які застрягли в країні, повернутися додому.

Про це заявила в середу, 5 листопада, прем'єр-міністерка країни Інга Ругінене, передає LRT, пише "Європейська правда".

Вантажоперевізники закликали уряд вжити термінових заходів після того, як минулого тижня Литва закрила на місяць останні два прикордонні контрольно-пропускні пункти з Білоруссю.

"Вчора в Міністерстві внутрішніх справ відбулася зустріч з транспортними організаціями, і сьогодні було вирішено, що Литва зв'яжеться з Білоруссю, щоб домовитися про повернення литовських вантажівок додому", – сказала Ругінене.

За її словами, переговори вже ведуться, але кордон залишиться закритим.

"Процес уже йде, ведуться переговори, тож подивимося, яким буде результат. Ми зробимо все можливе, щоб повернути литовські вантажівки додому", – додала прем’єрка Литви.

Нагадаємо, з 27 жовтня Литва оголосила про безстрокове закриття кордону з Білоруссю після системних порушень повітряного простору десятками метеозондів з Білорусі, що зірвало роботу литовських аеропортів.

Згодом вирішили, що кордон буде закритий до 30 листопада, після чого рішення переглянуть. Пункт пропуску "Шальчинінкай" буде закритий повністю, а через пункт "Медінінкай" буде здійснюватися пропуск окремих категорій, для яких зробили виняток (дипломатів, литовців, що повертаються додому, та членів їхніх родин, інших громадян країн ЄС і НАТО та членів родин тощо).

Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з російського Калінінграда після закриття

А спікер литовського Сейму Юозас Олекас вважає, що як тільки проблема з контрабандними повітряними кулями з Білорусі буде вирішена, кордон з Білоруссю слід відкрити.