Угорський нафтопереробник заявив, що готовий замістити російську нафту

Єдиний в Угорщині оператор НПЗ заявив, що готовий заміщувати російську нафту у своєму ланцюжку постачання – що сталося на тлі очікуваної зустрічі у Вашингтоні угорського прем’єра Віктора Орбана і президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Компанія Mol Nyrt., яка є єдиним оператором НПЗ в Угорщині і також працює у Словаччині, заявила, що може забезпечити до 80% нафти через "хорватський" нафтопровід від Адріатичного моря, якщо постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" припиниться.

"Якщо потік нафти через нафтопровід "Дружба" суттєво знизиться, Mol може збільшити використання адріатичного нафтопроводу і постачати 80% потреб своїх нафтопереробних заводів, де немає виходу до моря, хоча це означатиме більші технічні ризики і логістичні витрати", – йдеться у документі компанії, оприлюдненому у п’ятницю.

Досі угорська влада і керівництво компанії стверджували, що "хорватський" шлях не є альтернативою з багатьох причин і тому Угорщина не може відмовитися від російської нафти.

Нагадаємо, 7 листопада прем’єр Угорщини Віктор Орбан має зустрітися з Дональдом Трампом.

Як очікують, Орбан спробує добитися винятку для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.

Також Орбан збирається переконувати Трампа зустрітись з очільником Кремля.