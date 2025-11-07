Угорський нафтопереробник заявив, що готовий замістити російську нафту
Єдиний в Угорщині оператор НПЗ заявив, що готовий заміщувати російську нафту у своєму ланцюжку постачання – що сталося на тлі очікуваної зустрічі у Вашингтоні угорського прем’єра Віктора Орбана і президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".
Компанія Mol Nyrt., яка є єдиним оператором НПЗ в Угорщині і також працює у Словаччині, заявила, що може забезпечити до 80% нафти через "хорватський" нафтопровід від Адріатичного моря, якщо постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" припиниться.
"Якщо потік нафти через нафтопровід "Дружба" суттєво знизиться, Mol може збільшити використання адріатичного нафтопроводу і постачати 80% потреб своїх нафтопереробних заводів, де немає виходу до моря, хоча це означатиме більші технічні ризики і логістичні витрати", – йдеться у документі компанії, оприлюдненому у п’ятницю.
Досі угорська влада і керівництво компанії стверджували, що "хорватський" шлях не є альтернативою з багатьох причин і тому Угорщина не може відмовитися від російської нафти.
Нагадаємо, 7 листопада прем’єр Угорщини Віктор Орбан має зустрітися з Дональдом Трампом.
Як очікують, Орбан спробує добитися винятку для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.
Також Орбан збирається переконувати Трампа зустрітись з очільником Кремля.