Венгерский нефтепереработчик заявил, что готов заместить российскую нефть

Единственный в Венгрии оператор НПЗ заявил, что готов замещать российскую нефть в своей цепочке поставок – что произошло на фоне ожидаемой встречи в Вашингтоне венгерского премьера Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Компания Mol Nyrt, которая является единственным оператором НПЗ в Венгрии и также работает в Словакии, заявила, что может обеспечить до 80% нефти через "хорватский" нефтепровод от Адриатического моря, если поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" прекратится.

"Если поток нефти через нефтепровод „Дружба" существенно снизится, Mol может увеличить использование Адриатического нефтепровода и поставлять 80% потребностей своих нефтеперерабатывающих заводов, где нет выхода к морю, хотя это будет означать большие технические риски и логистические расходы", – говорится в документе компании, обнародованном в пятницу.

До сих пор венгерские власти и руководство компании утверждали, что "хорватский" путь не является альтернативой по многим причинам и поэтому Венгрия не может отказаться от российской нефти.

Напомним, 7 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан должен встретиться с Дональдом Трампом.

Как ожидают, Орбан попытается добиться исключения для Венгрии из санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.

Также Орбан собирается убеждать Трампа встретиться с главой Кремля.