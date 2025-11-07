Німеччина: прокуратура визнала законним убивство агресивного сома

Прокуратура Баварії закрила розслідування за фактом стрілянини у сома, визнавши його законним через ризик, який тварина створювала для людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент стосується червня 2025 року, коли агресивний двометровий сом напав щонайменше на пʼятьох відпочивальників в озері Бромбахзеє.

На місце викликали поліцейського, який тричі вистрілив у рибину. Пізніше сома вбив рибалка, який витяг рибу з води.

Фото: поліція Середньої Франконії

За фактом стрілянини прокуратура Баварії почала перевірку і дійшла висновку, що ані поліцейський, ані рибалка не скоїли злочину.

Там пояснили, що заходи були виправдані для захисту від сома, "щоб запобігти травмуванню інших відпочивальників на озері". Крім того, "законодавчих обмежень щодо вилову та вилучення сомів не існує".

Минулого року австрійському телеканалу ORF довелось перепрошувати через те, що в одній із його передач приготували страву з рибою, яка в країні занесена до Червоної книги через вимирання.

У 2019 році перед Святвечором у чеському селі Горні сталася курйозна аварія за участю різдвяного коропа, у результаті якої постраждалу водійку довелося забирати з місця події вертольотом.