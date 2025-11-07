Германия: прокуратура признала законным убийство агрессивного сома

Прокуратура Баварии закрыла расследование по факту стрельбы в сома, признав его законным из-за риска, который животное создавало для людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент касается июня 2025 года, когда агрессивный двухметровый сом напал как минимум на пятерых отдыхающих в озере Бромбахзее.

На место вызвали полицейского, который трижды выстрелил в рыбу. Позже сома убил рыбак, который вытащил рыбу из воды.

Фото: полиция Средней Франконии

По факту стрельбы прокуратура Баварии начала проверку и пришла к выводу, что ни полицейский, ни рыбак не совершили преступления.

Там объяснили, что меры были оправданы для защиты от сома, "чтобы предотвратить травмирование других отдыхающих на озере". Кроме того, "законодательных ограничений по вылову и изъятию сомов не существует".

