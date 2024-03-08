В Австрії розгорівся скандал через рідкісну рибу, яку посмажили в етері телеканалу

Австрійському телеканалу ORF довелось перепрошувати через те, що в одній із його передач приготували страву рибою, яка в країні занесена до Червоної книги через вимирання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У програмі 27 лютого ресторатор Роланд Лукеш приготував равіолі з рибним фаршем з einbrennte Hund, що по-австрійськи означає рибні котлети з маринованою картоплею у вершках.

Для її приготування шеф-кухар використав Frauennerfling (плітку дунайську) – рибу, яка в Австрії занесена до Червоної книги видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Frauennerfling

Це викликало гучне обурення серед професійних рибалок. Рибальське об'єднання землі Нижня Австрія, в якій знімали передачу, наступного ж дня звернулось до редакції ORF із вимогою пояснити ситуацію, а на рибалку, який виловив плітку, подали скаргу за порушення закону.

"У Нижній Австрії Frauennerfling охороняється вже 20 років, і це також підкреслюється під час навчання. Ми хотіли, щоб було зроблено роз'яснення, щоб цей вид риби більше не перебував під загрозою через дезінформацію", – пояснив керівник об’єднання Грегор Гравогл.

Сам Лукеш в інтерв’ю Spiegel пояснив, як виникла помилка: рибалка, який ловив рибу, переплутав дозвіл на вилов Frauennerfling та Nerfling (в’язь).

Раніше цього тижня в ORF публічно перепросили за ситуацію та наголосили, що вона сталась через людську помилку. А 8 березня – анонсували спецвипуск передачі, де з Роландом Лукешем ще раз пояснять, що сталось.

Як зауважує Spiegel, інцидент викликав значний резонанс в австрійських і німецьких ЗМІ.

Нагадаємо, у 2019 році перед Святвечором у чеському селі Горні сталася курйозна аварія за участю різдвяного коропа, у результаті якої постраждалу водійку довелося забирати з місця події вертольотом.