Різдвяний короп спричинив серйозну ДТП у Чехії

У понеділок перед Святвечором у чеському селі Горні сталася курйозна аварія, у результаті якої постраждалу водійку довелося забирати з місця події вертольотом.

Про інцидент пише чеське видання Refresher, повідомляє "Європейська правда".

62-річна жінка за кермом Skoda Felicia їхала селом, коли на сусідньому сидінні із поліетиленового пакета вистрибнув живий короп, якого вона везла додому, і опинився в неї на колінах.

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"Шокована жінка втратила контроль над керуванням автомобілем та спочатку збила дорожній знак, а потім врізалася в бетонний стовп", - заявила речниця поліції Івана Балакова.

Жінку довелося транспортувати до лікарні гелікоптером, у неї виявився перелом в області гомілкового суглоба та забій грудної клітки.

Поліція попередила жителів, щоб вони належно закріплювали живого коропа під час транспортування.

Традиція живого різдвяного коропа поширена в Чехії та інших частинах центральної і східної Європи. Коропа часто купують за кілька днів до Різдва і дозволяють жити в ванній до моменту, коли господарі готують його для святкового столу.

Особливо коропів люблять діти - вони прив'язуються до них і навіть дають імена.