Різдвяний короп спричинив серйозну ДТП у Чехії
У понеділок перед Святвечором у чеському селі Горні сталася курйозна аварія, у результаті якої постраждалу водійку довелося забирати з місця події вертольотом.
Про інцидент пише чеське видання Refresher, повідомляє "Європейська правда".
62-річна жінка за кермом Skoda Felicia їхала селом, коли на сусідньому сидінні із поліетиленового пакета вистрибнув живий короп, якого вона везла додому, і опинився в неї на колінах.
"Шокована жінка втратила контроль над керуванням автомобілем та спочатку збила дорожній знак, а потім врізалася в бетонний стовп", - заявила речниця поліції Івана Балакова.
Жінку довелося транспортувати до лікарні гелікоптером, у неї виявився перелом в області гомілкового суглоба та забій грудної клітки.
Поліція попередила жителів, щоб вони належно закріплювали живого коропа під час транспортування.
Традиція живого різдвяного коропа поширена в Чехії та інших частинах центральної і східної Європи. Коропа часто купують за кілька днів до Різдва і дозволяють жити в ванній до моменту, коли господарі готують його для святкового столу.
Особливо коропів люблять діти - вони прив'язуються до них і навіть дають імена.