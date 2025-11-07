Пошкоджену під час пограбування Лувру корону відреставрують і знову виставлять

Корона імператриці Євгенії, яку грабіжники пошкодили під час втечі після пограбування паризького Лувру, буде відновлена і знову представлена публіці.

Про це повідомила директорка музею Лоранс де Кар у п’ятницю, 7 листопада, цитує BFMTV, передає "Європейська правда".

За словами де Кар, реставрація пошкодженого експоната "займе трохи часу", але стане "прекрасним символом відродження Лувру".

Наразі це єдиний ювелірний виріб, який вдалося повернути після пограбування.

Після інциденту експерти встановили, що під час зняття вітрини грабіжники пошкодили корону – ймовірно, розрізом, зробленим кутовою шліфувальною машиною.

Де Кар сказала, що первісно прикрашена 1354 діамантами та 56 смарагдами корона втратила "кілька невеликих шматочків діамантів" та одного з восьми золотих орлів, які її оздоблювали.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня. Воно тривало всього 7 хвилин. До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, зокрема з Німеччини та Інтерполу.

Двоє осіб віком 34 і 39 років були офіційно звинувачені та взяті під варту 29 жовтня ввечері.

Двом із п’яти осіб, затриманих минулого тижня у справі про зухвале пограбування Лувру, у суботу, 1 листопада, було висунуто офіційні обвинувачення, тоді як трьох інших випустили на свободу.