Поврежденную во время ограбления Лувра корону отреставрируют и снова выставят

Корона императрицы Евгении, которую грабители повредили во время побега после ограбления парижского Лувра, будет восстановлена и снова представлена публике.

Об этом сообщила директор музея Лоранс де Кар в пятницу, 7 ноября, цитирует BFMTV, передает "Европейская правда".

По словам де Кар, реставрация поврежденного экспоната "займет немного времени", но станет прекрасным символом возрождения Лувра.

На данный момент это единственное ювелирное изделие, которое удалось вернуть после ограбления.

После инцидента эксперты установили, что при снятии витрины грабители повредили корону – вероятно, разрезом, сделанным угловой шлифовальной машиной.

Де Кар сказала, что первоначально украшенная 1354 бриллиантами и 56 изумрудами корона потеряла "несколько небольших кусочков бриллиантов" и одного из восьми золотых орлов, которые ее украшали.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября. Оно продлилось всего 7 минут. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в том числе из Германии и Интерпола.

Двое лиц в возрасте 34 и 39 лет были официально обвинены и взяты под стражу 29 октября вечером.

Двум из пяти человек, задержанных на прошлой неделе по делу о дерзком ограблении Лувра, в субботу, 1 ноября, были предъявлены официальные обвинения, тогда как трое других были отпущены на свободу.