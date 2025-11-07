Президент Болгарії закликав звільнити увʼязненого Саркозі

Болгарський президент Румен Радев у пʼятницю закликав до звільнення колишнього президента Франції Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БТА.

Радев виступив із закликом під час церемонії, на якій вручив почесну відзнаку Ентоні Лейдену – експослу Британії в Лівії, який брав участь у звільненні болгарських медсестер, ув'язнених лівійським режимом.

За словами президента Болгарії, Саркозі з дружиною "доклав великих зусиль для звільнення наших медиків".

"Сьогодні він перебуває у в'язниці і потребує нашої підтримки та співчуття, через які ми можемо висловити свою щиру вдячність. Тому я підтримую заяви (колишніх. – Ред.) президентів Петара Стоянова та Георгія Пирванова, а також колишніх міністрів, політиків та громадських діячів, які взяли на себе обов'язок домогтися його звільнення", – додав він.

Радев також закликав європейських політиків та громадських діячів домогтися звільнення Саркозі.

Болгарських медиків у 1999 році заарештували і піддали тортурам у Лівії за звинуваченням у навмисному зараженні дітей вірусом СНІДу, після чого двічі засудили до смерті.

Тодішня перша леді Франції Сесілія Саркозі була відправлена з місією до Тріполі і після двох зустрічей з Каддафі домоглася звільнення болгарських медиків з в'язниці у 2007 році.

Нагадаємо, Ніколя Саркозі з кінця жовтня утримується у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

