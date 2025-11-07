Президент Болгарии призвал освободить заключенного Саркози

Болгарский президент Румен Радев в пятницу призвал к освобождению бывшего президента Франции Николя Саркози.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БТА.

Радев выступил с призывом во время церемонии, на которой вручил почетную награду Энтони Лейдену – экс-послу Великобритании в Ливии, который участвовал в освобождении болгарских медсестер, заключенных ливийским режимом.

По словам президента Болгарии, Саркози с женой "приложил большие усилия для освобождения наших медиков".

"Сегодня он находится в тюрьме и нуждается в нашей поддержке и сочувствии, через которые мы можем выразить свою искреннюю благодарность. Поэтому я поддерживаю заявления (бывших. – Ред.) президентов Петара Стоянова и Георгия Пирванова, а также бывших министров, политиков и общественных деятелей, которые взяли на себя обязанность добиться его освобождения", – добавил он.

Радев также призвал европейских политиков и общественных деятелей добиться освобождения Саркози.

Болгарских медиков в 1999 году арестовали и подвергли пыткам в Ливии по обвинению в умышленном заражении детей вирусом СПИДа, после чего дважды приговорили к смертной казни.

Тогдашняя первая леди Франции Сесилия Саркози была отправлена с миссией в Триполи и после двух встреч с Каддафи добилась освобождения болгарских медиков из тюрьмы в 2007 году.

Напомним, Николя Саркози с конца октября удерживается в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

Читайте также: Тюрьма для президента: как приговор Саркози меняет политические расклады во Франции.