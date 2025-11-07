"Величний лідер" Орбан прибув на зустріч з Трампом
фото
Новини — П'ятниця, 7 листопада 2025, 19:37 —
Новини — П'ятниця, 7 листопада 2025, 19:37 —
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у пʼятницю прибув до Білого дому для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Трамп зустрів Орбана на ґанку Білого дому. На питання про можливість зустрічі з Владіміром Путіним у Будапешті він сказав, що "шанс є завжди".
Інші питання президент США проігнорував, але показав на Орбана і назвав його "величним лідером".
Нагадаємо, 7 листопада прем’єр Угорщини Віктор Орбан має зустрітися з Дональдом Трампом.
Як очікують, Орбан спробує добитися винятку для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.
Також Орбан збирається переконувати Трампа зустрітись з очільником Кремля.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: