"Величний лідер" Орбан прибув на зустріч з Трампом

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у пʼятницю прибув до Білого дому для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп зустрів Орбана на ґанку Білого дому. На питання про можливість зустрічі з Владіміром Путіним у Будапешті він сказав, що "шанс є завжди".

Інші питання президент США проігнорував, але показав на Орбана і назвав його "величним лідером".

Нагадаємо, 7 листопада прем’єр Угорщини Віктор Орбан має зустрітися з Дональдом Трампом.

Як очікують, Орбан спробує добитися винятку для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.

Також Орбан збирається переконувати Трампа зустрітись з очільником Кремля.