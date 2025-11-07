"Великий лидер" Орбан прибыл на встречу с Трампом

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп встретил Орбана на крыльце Белого дома. На вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным в Будапеште он ответил, что "шанс есть всегда".

Другие вопросы президент США проигнорировал, но указал на Орбана и назвал его "великим лидером".

Фото: Reuters

Напомним, 7 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан должен встретиться с Дональдом Трампом.

Как ожидается, Орбан попытается добиться исключения для Венгрии из санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.

Также Орбан собирается убеждать Трампа встретиться с главой Кремля.