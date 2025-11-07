Глава Минэкономики Швейцарии провел "конструктивную" встречу с торговым представителем США

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил, что он провел "очень конструктивный" разговор с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, Швейцария стремится снизить пошлины в размере 39%, введенные президентом Дональдом Трампом на ее экспорт в США.

"Замечательная динамика в наших двусторонних отношениях", – заявил Пармелин после беседы с Гриром, в ходе которой обсуждались, в частности, вопросы торговли и инвестиций.

Стоит отметить, что Грир недавно заявил, что потенциальное соглашение со Швейцарией может стимулировать производство в США.

Отметим, Швейцария была потрясена введением в отношении нее гораздо более высоких тарифов (39%), чем в отношении ЕС и многих других торговых партнеров США. На фоне этого в стране раздавались призывы отказаться от закупки истребителей F-35, которые, в дополнение, будут стоить на $1,6 млрд больше, чем первоначально ожидалось.

Некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США.

Также после введения Соединенными Штатами драконовского тарифа на товары из Швейцарии экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.