Трамп заспокоїв Румунію, в якій скорочується американський контингент

Президент США Дональд Трамп сказав, що рішення про зменшення чисельності американського контингенту в Румунії означає лише "переміщення" сил.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Білому домі у пʼятницю під час зустрічі з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном.

Журналіст нагадав Трампу, що той обіцяв не скорочувати чисельність військ у Європі, водночас Пентагон оголосив про зменшення контингенту в Румунії.

"Вони просто вносять зміни. Ми переміщаємось. Загальна кількість (військових. – Ред.) залишається тією самою, але ми переміщуємо людей", – відповів президент США.

Глава Пентагону Піт Гегсет додав, що цей крок був погоджений з Білим домом і є "частиною нашого бачення Європи".

"І ми узгодили все це з генеральним секретарем (НАТО. – Ред.) Рютте, з усім EUCOM (Європейським командуванням Збройних сил США. – Ред.), з усіма нашими союзниками. Всі були повідомлені заздалегідь", – додав він.

Трамп окремо сказав, що йому "подобаються румуни", а його "відносини з Румунією дуже хороші".

Минулого тижня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

