Трамп успокоил Румынию, в которой сокращается американский контингент

Президент США Дональд Трамп сказал, что решение об уменьшении численности американского контингента в Румынии означает лишь "перемещение" сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Белом доме в пятницу во время встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Журналист напомнил Трампу, что тот обещал не сокращать численность войск в Европе, в то же время Пентагон объявил об уменьшении контингента в Румынии.

"Они просто вносят изменения. Мы перемещаемся. Общее количество (военных. – Ред.) остается прежним, но мы перемещаем людей", – ответил президент США.

Глава Пентагона Пит Хэгсет добавил, что этот шаг был согласован с Белым домом и является "частью нашего видения Европы".

"И мы согласовали все это с генеральным секретарем (НАТО. – Ред.) Рютте, со всем EUCOM (Европейским командованием Вооруженных сил США. – Ред.), со всеми нашими союзниками. Все были уведомлены заранее", – добавил он.

Трамп отдельно сказал, что ему "нравятся румыны", а его "отношения с Румынией очень хорошие".

На прошлой неделе Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речи не идет.

Читайте также: Трамп выводит войска из Европы? Как и почему США сокращают присутствие у границ Украины.