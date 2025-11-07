У Трампа хочуть закрити угорське бюро "Радіо Свобода", щоб допомогти Орбану

Адміністрація Дональда Трампа пообіцяла закрити фінансоване США угорське бюро "Радіо Свобода", щоб підтримати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на виборах 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Очільниця урядового Агентства США з глобальних медіа Кері Лейк, у віданні якої перебуває мовлення "Радіо Свобода", повідомила Конгресу про намір домагатися припинення фінансування угорськомовної служби Szabad Europa.

"Воно (Szabad Europa. – Ред.) насправді має на меті дестабілізувати цю країну (Угорщину. – Ред.). Гроші американських платників податків не повинні йти на глобалістську радіопрограму. Це союзник НАТО, а глобалісти ненавидять Віктора Орбана", – сказала вона.

Незрозуміло, чи може Лейк в односторонньому порядку закрити Szabad Europa.

Раніше цього року очільниця Агентства США з глобальних медіа вже скоротила практично все фінансування мовників у його віданні, зокрема "Голосу Америки" та "Радіо Вільна Азія".

Szabad Europa почало мовити в часи "Холодної війни" і закрилося після розпаду Радянського Союзу, але Конгрес США схвалив фінансування для нього у 2020 році через занепокоєння щодо скорочення свободи слова в Угорщині.

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю зустрічається з Віктором Орбаном у Білому домі. Під час зустрічі він висловив захоплення угорським премʼєром та сказав, що він досягне успіху на наступних виборах.

Згідно з опитуваннями, партія "Тиса" на чолі з головним суперником премʼєра Угорщини – Петером Мадяром – має шанси перемогти на парламентських виборах у квітні 2026 року.