У Трампа хотят закрыть венгерское бюро "Радио Свобода", чтобы помочь Орбану

Администрация Дональда Трампа пообещала закрыть финансируемое США венгерское бюро "Радио Свобода", чтобы поддержать венгерского премьер-министра Виктора Орбана на выборах 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Глава правительственного Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк, в ведении которой находится вещание "Радио Свобода", сообщила Конгрессу о намерении добиваться прекращения финансирования венгерскоязычной службы Szabad Europa.

"Оно (Szabad Europa. – Ред.) на самом деле имеет целью дестабилизировать эту страну (Венгрию. – Ред.). Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на глобалистскую радиопрограмму. Это союзник НАТО, а глобалисты ненавидят Виктора Орбана", – сказала она.

Неясно, может ли Лейк в одностороннем порядке закрыть Szabad Europa.

Ранее в этом году глава Агентства США по глобальным медиа уже сократила практически все финансирование вещателей в его ведении, в частности "Голоса Америки" и "Радио Свободная Азия".

Szabad Europa начало вещание во времена "Холодной войны" и закрылось после распада Советского Союза, но Конгресс США одобрил финансирование для него в 2020 году из-за обеспокоенности сокращением свободы слова в Венгрии.

Президент США Дональд Трамп в пятницу встречается с Виктором Орбаном в Белом доме. Во время встречи он выразил восхищение венгерским премьером и сказал, что тот добьется успеха на следующих выборах.

Согласно опросам, партия "Тиса" во главе с главным соперником премьера Венгрии – Петером Мадяром – имеет шансы победить на парламентских выборах в апреле 2026 года.