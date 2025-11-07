У Грузії сім опозиційних партій обʼєднались для мирної "зміни режиму"

Сім опозиційних політичних обʼєднань Грузії у пʼятницю оголосили про консолідацію зусиль для того, щоб "мирною боротьбою змінити режим" у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Спільне звернення поширили партії "Ахалі", "Гірчі – більше свободи", "Дроа", Національно-демократична партія Грузії, "Європейська Грузія", "Федералісти" та платформа "Площа Свободи".

"Між нами багато відмінностей, але всіх нас об'єднує спільна мета: мирною боротьбою змінити режим корумпованих злочинців, які грабують народ, звільнити несправедливо ув'язнених письменників, лікарів, студентів, акторів і політиків, врятувати незалежність і державність Грузії та утвердити своє місце в нашому природному історичному лоні – євроатлантичному просторі", – йдеться у зверненні.

Політсили також пообіцяли "боротися до кінця", аби повернути владу грузинському народу.

Спільне звернення зʼявилось після того, як прокуратура Грузії висунула звинувачення вісьмом опозиціонерам, зокрема Міхеїлу Саакашвілі, у змові з метою повалення уряду і наданні допомоги іноземним державам у ворожій діяльності.

Перед тим партія влади "Грузинська мрія" подала до Конституційного суду позов з вимогою заборонити три опозиційні партії: "Національний рух", "Сильна Грузія – Лело", "Коаліція за зміни".