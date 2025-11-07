В Грузии семь оппозиционных партий объединились для мирной "смены режима"

Семь оппозиционных политических объединений Грузии в пятницу объявили о консолидации усилий для того, чтобы "мирной борьбой сменить режим" в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Совместное обращение распространили партии "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", Национально-демократическая партия Грузии, "Европейская Грузия", "Федералисты" и платформа "Площадь Свободы".

"Между нами много различий, но всех нас объединяет общая цель: мирной борьбой сменить режим коррумпированных преступников, грабящих народ, освободить несправедливо заключенных писателей, врачей, студентов, актеров и политиков, спасти независимость и государственность Грузии и утвердить свое место в нашем естественном историческом лоне – евроатлантическом пространстве", – говорится в обращении.

Политсилы также пообещали "бороться до конца", чтобы вернуть власть грузинскому народу.

Совместное обращение появилось после того, как прокуратура Грузии выдвинула обвинения восьми оппозиционерам, в частности Михеилу Саакашвили, в сговоре с целью свержения правительства и оказании помощи иностранным государствам в враждебной деятельности.

Перед этим партия власти "Грузинская мечта" подала в Конституционный суд иск с требованием запретить три оппозиционные партии: "Национальное движение", "Сильная Грузия – Лело", "Коалиция за перемены".