Несправність літака погрожує зірвати відрядження глави МЗС Німеччини
Через несправність урядового літака міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль може не потрапити до Латинської Америки й Канади у заплановане відрядження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Передбачалось, що Вадефуль у суботу вирушить до Колумбії для участі в саміті ЄС та Співтовариства карибських і латиноамериканських держав (CELAC), після чого вирушити з робочим візитом у Болівію на інавгурацію нового президента.
Далі глава німецького МЗС мав би вирушити у Канаду для участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.
Однак у п'ятницю ввечері принаймні для частини супроводу поїздка була скасована через несправність урядового літака.
Як стало відомо, Вадефуль, ймовірно, спробує полетіти до Колумбії цивільним літаком. Разом з ним вирушить менший урядовий борт, який забезпечить подальший супровід міністра.
Водночас наразі невідомо, чи вдасться главі МЗС Німеччини зрештою втілити ці плани.
Через несправність урядових літаків у минулому канцлер Німеччини і члени його кабінету міністрів вже неодноразово змушені були змінювати свої плани поїздок.
У 2023 році в Німеччині навіть вирішили прискорено вивести з експлуатації літаки для урядових рейсів моделі A340, які часто ламались.