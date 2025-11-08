Несправність літака погрожує зірвати відрядження глави МЗС Німеччини

Через несправність урядового літака міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль може не потрапити до Латинської Америки й Канади у заплановане відрядження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Передбачалось, що Вадефуль у суботу вирушить до Колумбії для участі в саміті ЄС та Співтовариства карибських і латиноамериканських держав (CELAC), після чого вирушити з робочим візитом у Болівію на інавгурацію нового президента.

Далі глава німецького МЗС мав би вирушити у Канаду для участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Однак у п'ятницю ввечері принаймні для частини супроводу поїздка була скасована через несправність урядового літака.

Як стало відомо, Вадефуль, ймовірно, спробує полетіти до Колумбії цивільним літаком. Разом з ним вирушить менший урядовий борт, який забезпечить подальший супровід міністра.

Водночас наразі невідомо, чи вдасться главі МЗС Німеччини зрештою втілити ці плани.

Через несправність урядових літаків у минулому канцлер Німеччини і члени його кабінету міністрів вже неодноразово змушені були змінювати свої плани поїздок.

У 2023 році в Німеччині навіть вирішили прискорено вивести з експлуатації літаки для урядових рейсів моделі A340, які часто ламались.